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Коммерческая недвижимость в Молодечно, Беларусь

магазины
3
6 объектов найдено
Магазин с парковкой, в оживленном месте в Молодечно, Беларусь
Магазин с парковкой, в оживленном месте
Молодечно, Беларусь
Площадь 344 м²
Этаж 1/1
Здание для ремонта и технического обслуживания авто  – 3 бокса площадью 103,3 кв.м. Адрес: г…
€189,299
Магазин с парковкой, с видеонаблюдением, с подъездными путями в Молодечно, Беларусь
Магазин с парковкой, с видеонаблюдением, с подъездными путями
Молодечно, Беларусь
Площадь 103 м²
Этаж 1/9
  Дом находится во дворе самой главной улицы города и в центре активной жизни людей, что явл…
€147,111
Коммерческая в Молодечно, Беларусь
Коммерческая
Молодечно, Беларусь
Площадь 1 120 м²
Количество этажей 3
Комплекс зданий в городе Молодечно по адресу ул. Молодежная, 10 Земельный участок  0,51 га Н…
€141,736
Магазин с кондиционером, с видеонаблюдением, с отдельным входом в Молодечно, Беларусь
Магазин с кондиционером, с видеонаблюдением, с отдельным входом
Молодечно, Беларусь
Площадь 333 м²
Этаж 1
Продажа торгового помещения. г. Молодечно, ул. Притыцкого, д. 14 Площадь: 332,6 кв.м, из них…
€241,142
Ресторан, кафе с подъездными путями, с Signalizaciya в Молодечно, Беларусь
Ресторан, кафе с подъездными путями, с Signalizaciya
Молодечно, Беларусь
Площадь 1 252 м²
Количество этажей 2
Продается ресторанный комплекс в историческом месте г. Молодечно. 1989 г. п. Площадь - 1251,…
€429,965
Офис 1 комната с парковкой, с кондиционером, с подъездными путями в Молодечно, Беларусь
Офис 1 комната с парковкой, с кондиционером, с подъездными путями
Молодечно, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/4
Продается однокомнатная квартира в г. Молодечно по улице Притыцкого! В самом сердце города, …
€35,196
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