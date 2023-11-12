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Производственные здания в Молодечно, Беларусь

коммерческая недвижимость
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Производство В архив
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1 объект найдено
Производство в Молодечно, Беларусь
Производство
Молодечно, Беларусь
Площадь 1 000 м²
Этаж 1
омплекс зданий в городе Молодечно по адресу ул. Молодежная, 10 Земельный участок 0,51 га На …
€93,480
Realting.com
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