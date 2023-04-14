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Купить склад в Молодечненский район, Беларусь

Красненский сельский Совет
1
Молодечно
1
Олехновичский сельский Совет
1
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3 объекта найдено
Склад 3 комнатыв Красненский сельский Совет, Беларусь
Склад 3 комнаты
Красненский сельский Совет, Беларусь
3 Количество комнат 773 м² 1/1 Этаж
€ 63,337
Продаются с отличным торгом склады вторсырья в д. Красное, Молодечненское направление, …
Склад 4 комнатыв Олехновичский сельский Совет, Беларусь
Склад 4 комнаты
Олехновичский сельский Совет, Беларусь
4 Количество комнат 893 м² 1/1 Этаж
€ 85,958
Продается складское помещение рядом с деревней Поповщина. Молодечненский р-н, 42 км от МКАД.…
Склад 2 комнатыв Молодечно, Беларусь
Склад 2 комнаты
Молодечно, Беларусь
2 Количество комнат 405 м² 1/1 Этаж
€ 27,145
Овощехранилище в городе Молодечно В г. Молодечно недалеко от ж/д вокзала продается досмотрен…

Параметры недвижимости в Молодечненский район, Беларусь

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