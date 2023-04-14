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Продажа офисных помещений в Молодечненский район, Беларусь

Молодечно
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1 объект найдено
Офис 1 комнатав Молодечно, Беларусь
Офис 1 комната
Молодечно, Беларусь
1 Количество комнат 30 м² 1/4 Этаж
€ 33,478
Продается однокомнатная квартира в г. Молодечно по улице Притыцкого! В самом сердце города, …

Параметры недвижимости в Молодечненский район, Беларусь

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