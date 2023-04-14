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Купить производственное здание в Молодечненский район, Беларусь

Красненский сельский Совет
1
Тюрлёвский сельский Совет
1
Чистинский сельский Совет
1
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3 объекта найдено
Производствов Тюрли, Беларусь
Производство
Тюрли, Беларусь
202 м² Количество этажей 1
€ 29,407
Производственное здание в пригороде Молодечно. Адрес: Тюрленский с/с. ❤️Хорошее месторасполо…
Производствов Чисть, Беларусь
Производство
Чисть, Беларусь
1 268 м² Количество этажей 1
€ 90,482
Комплекс зданий (производство) п. Чисть, ул. Лесная, 10 Общая площадь: 1 268.3 м2 1040.5 м2 …
Производствов Красненский сельский Совет, Беларусь
Производство
Красненский сельский Совет, Беларусь
322 м²
€ 16,287
Продаётся здание магазина с возможностью перепрофилирования через реконструкцию по…

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