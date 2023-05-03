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Склады в Могилёв, Беларусь

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1 объект найдено
Склад в Могилёв, Беларусь
Склад
Могилёв, Беларусь
600 м² Количество этажей 2
€ 533,109
Продается производственно-складская база(пять зданий, в том числе 600 кв.м. низкотемпературн…
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