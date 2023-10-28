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Производственные здания в Могилёв, Беларусь

коммерческая недвижимость
16
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1 объект найдено
Производство с охраной, с отдельным входом, с kompyuternaya set в Могилёв, Беларусь
Производство с охраной, с отдельным входом, с kompyuternaya set
Могилёв, Беларусь
Площадь 2 360 м²
Количество этажей 3
НА продажу выставлено 3-этажное здание цеха. В здание произведена замена всех окон на ПВХ. П…
Цена по запросу
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