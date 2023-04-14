Купить склад в Логойский район, Беларусь

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Плещеницы
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1 объект найдено
Складв Плещеницы, Беларусь
Склад
Плещеницы, Беларусь
1 269 м²
€ 33,285
Продажа. Склад Адрес: гп. Плещеницы, микрорайон “Военный городок”. Площадь - 126…

Параметры недвижимости в Логойский район, Беларусь

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