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Купить ресторан в Логойский район, Беларусь

Логойский сельский Совет
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Острошицкий сельский Совет
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Ресторан, кафе В архив
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2 объекта найдено
Ресторан, кафе 7 комнатв Острошицы, Беларусь
Ресторан, кафе 7 комнат
Острошицы, Беларусь
7 Количество комнат 119 м² 1/1 Этаж
€ 45,241
Незавершённое капитальное строение в аг. Острошицы Минская обл. Логойский р-н, в 19км от МКА…
Ресторан, кафев Логойский сельский Совет, Беларусь
Ресторан, кафе
Логойский сельский Совет, Беларусь
99 м² 1/1 Этаж
€ 36,193
For sale Cafe, Silici, Logoysky District, Logoysky e.g., 32 km from MKAD from 3 premises,…

Параметры недвижимости в Логойский район, Беларусь

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