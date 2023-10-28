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Продажа офисных помещений в Логойский район, Беларусь

коммерческая недвижимость
15
производственные здания
3
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1 объект найдено
Офис в Логойский сельский Совет, Беларусь
Офис
Логойский сельский Совет, Беларусь
Площадь 1 381 м²
Этаж 1/1
Продается незавершенное законсервированное строение  1381 кв.м под склад, офис или производс…
€416,262
Realting.com
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