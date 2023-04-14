Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Минская область
  4. Логойский район
  5. Производственные помещения

Купить производственное здание в Логойский район, Беларусь

Острошицкий сельский Совет
2
Гайненский сельский Совет
1
Производство В архив
Очистить
3 объекта найдено
Производствов Чуденичи, Беларусь
Производство
Чуденичи, Беларусь
197 м² 1/1 Этаж
€ 23,525
Производственное здание с участком в Логойском районе!  Адрес: д. Чуденичи, ул. Партиза…
Производство 7 комнатв Гайненский сельский Совет, Беларусь
Производство 7 комнат
Гайненский сельский Совет, Беларусь
7 Количество комнат 422 м² Количество этажей 3
€ 122,150
Продаётся здание под производство, склад, офис в д. Добренево, Логойский р-н, 35 км от МКАД.…
Производство 5 комнатв Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Производство 5 комнат
Острошицкий сельский Совет, Беларусь
5 Количество комнат 373 м² 1/1 Этаж
€ 135,723
Более подробную информацию о данном объекте можете узнать…

Параметры недвижимости в Логойский район, Беларусь

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти