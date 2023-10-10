Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Беларусь
  4. Кобрин
  5. Магазины

Магазины в Кобрин, Беларусь

коммерческая недвижимость
10
Магазин В архив
Очистить
3 объекта найдено
Магазин в Кобрин, Беларусь
Магазин
Кобрин, Беларусь
Этаж 1/2
Торговое помещение в собственность в городе Кобрин Брестской области общей площадью 49,8 кв.…
€42,538
Магазин в Кобрин, Беларусь
Магазин
Кобрин, Беларусь
Здание нежилое в собственность в центральной части города Кобрин Брестской области общей пло…
€45,374
Магазин 2 комнаты в Кобрин, Беларусь
Магазин 2 комнаты
Кобрин, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 110 м²
Этаж 1/1
Обособленное торговое помещение. За домом есть своя парковка на 5 машиномест. Мансардный эта…
€75,624
Realting.com
Перейти