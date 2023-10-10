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Коммерческая недвижимость в Кобрин, Беларусь

магазины
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10 объектов найдено
Склад 2 комнаты в Кобрин, Беларусь
Склад 2 комнаты
Кобрин, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 496 м²
Количество этажей 1
Продаётся здание складского назначения в северной части города Кобрина. Капитальное строение…
€37,812
Склад 5 комнат с в жилом доме в Кобрин, Беларусь
Склад 5 комнат с в жилом доме
Кобрин, Беларусь
Комнаты 5
Площадь 62 м²
Этаж 1/2
Предлагается к продаже неотапливаемое изолированное нежилое помещение общей площадью 61,6 кв…
€28,359
Производство в Кобрин, Беларусь
Производство
Кобрин, Беларусь
Площадь 575 м²
Этаж 1/1
Производственно - складская база в собственность в промышленной зоне города Кобрин Брестской…
€63,335
Офис в Кобрин, Беларусь
Офис
Кобрин, Беларусь
Этаж 1/1
Административное помещение в собственность в городе Кобрин Брестской области общей площадью …
€56,718
Производство в Кобрин, Беларусь
Производство
Кобрин, Беларусь
Этаж 1/2
Здание административно - хозяйственное в собственность в городе Кобрин Брестской области общ…
€132,342
Магазин в Кобрин, Беларусь
Магазин
Кобрин, Беларусь
Этаж 1/2
Торговое помещение в собственность в городе Кобрин Брестской области общей площадью 49,8 кв.…
€42,538
Магазин в Кобрин, Беларусь
Магазин
Кобрин, Беларусь
Здание нежилое в собственность в центральной части города Кобрин Брестской области общей пло…
€45,374
Коммерческая в Кобрин, Беларусь
Коммерческая
Кобрин, Беларусь
Площадь 110 м²
Этаж 1/1
Обособленное торговое помещение. За домом есть своя парковка на 5 машиномест. Мансардный эта…
€75,624
Коммерческая с двором, с баней в Кобрин, Беларусь
Коммерческая с двором, с баней
Кобрин, Беларусь
Площадь 66 м²
ЛОТ 3562. Агроусадьба расположена в бывшем родовом поместье одного из древнейших дворянских …
€127,615
Магазин 2 комнаты в Кобрин, Беларусь
Магазин 2 комнаты
Кобрин, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 110 м²
Этаж 1/1
Обособленное торговое помещение. За домом есть своя парковка на 5 машиномест. Мансардный эта…
€75,624
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