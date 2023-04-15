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Купить склад в Кобринский район, Беларусь

Буховичский сельский Совет
1
Кобрин
1
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2 объекта найдено
Складв Большие Лепесы, Беларусь
Склад
Большие Лепесы, Беларусь
1/1 Этаж
€ 45,241
Производственно - складское здание в собственность в городе Кобрин Брестской области общей п…
Склад 2 комнатыв Кобрин, Беларусь
Склад 2 комнаты
Кобрин, Беларусь
2 Количество комнат 496 м² Количество этажей 1
€ 36,193
Продаётся здание складского назначения в северной части города Кобрина. Капитальное строение…

Параметры недвижимости в Кобринский район, Беларусь

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