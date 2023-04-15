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Купить ресторан в Кобринский район, Беларусь

Хидринский сельский Совет
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Ресторан, кафе В архив
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1 объект найдено
Ресторан, кафе 3 комнатыв Хидринский сельский Совет, Беларусь
Ресторан, кафе 3 комнаты
Хидринский сельский Совет, Беларусь
3 Количество комнат 122 м² Количество этажей 2
Цена по запросу
Продается здание придорожного сервиса (назначение - Здание специализированное розничной торг…

Параметры недвижимости в Кобринский район, Беларусь

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