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Продажа офисных помещений в Кобринский район, Беларусь

Кобрин
1
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1 объект найдено
Офисв Кобрин, Беларусь
Офис
Кобрин, Беларусь
1/1 Этаж
€ 63,337
Административное помещение в собственность в городе Кобрин Брестской области общей площадью …

Параметры недвижимости в Кобринский район, Беларусь

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