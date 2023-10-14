Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Беларусь
  4. Каменец
  5. Магазины

Магазины в Каменец, Беларусь

коммерческая недвижимость
5
Магазин В архив
Очистить
1 объект найдено
Магазин в Каменец, Беларусь
Магазин
Каменец, Беларусь
Этаж 1/1
Здание магазина с действующим арендатором (назначение - здание многофункциональное) в собств…
€209,275
Realting.com
Перейти