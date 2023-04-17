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Купить коммерческую недвижимость в Каменец, Беларусь

1 объект найдено
Коммерческаяв Каменец, Беларусь
Коммерческая
Каменец, Беларусь
273 м² 1 Этаж
€ 91,037
ЛОТ 2448. Многофункциональное здание в Центре г. Каменец 1953 года постройки. Общая площадь …
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