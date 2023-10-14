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Производственные здания в Каменец, Беларусь

коммерческая недвижимость
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2 объекта найдено
Производство в Каменец, Беларусь
Производство
Каменец, Беларусь
Площадь 636 м²
Этаж 1/1
Продается здание в Каменце (Ранее использовалось под СТО) 1991,общ.пл.здания-349,2 м.2, стен…
€58,502
Производство в Каменец, Беларусь
Производство
Каменец, Беларусь
Площадь 636 м²
Этаж 1/1
Продается здание в Каменце (Ранее использовалось под Склад) 1991 г.п.,площадь застройки-678 …
€39,191
Realting.com
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