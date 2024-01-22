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Склады в Каменецкий район, Беларусь

коммерческая недвижимость
9
производственные здания
4
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1 объект найдено
Склад 1 комната в Каменец, Беларусь
Склад 1 комната
Каменец, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 636 м²
Этаж 1/1
Продам Офис-Склад-Производство, г. Каменец, площадь 636.3 кв.м., Брестская обл., г. Каменец,…
€55,036
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