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Купить производственное здание в Каменецкий район, Беларусь

Высокое
2
Производство В архив
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2 объекта найдено
Производствов Высокое, Беларусь
Производство
Высокое, Беларусь
1/1 Этаж
€ 89,161
Производственно - складское здание в собственность в г. Высокое Каменецкого района общей пло…
Производствов Высокое, Беларусь
Производство
Высокое, Беларусь
1 Этаж
€ 31,522
Производственно-складская база в собственность в городе Высокое Каменецкого района Брестской…

Параметры недвижимости в Каменецкий район, Беларусь

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