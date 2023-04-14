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Купить склад в Колодищанский сельский Совет, Беларусь

Колодищи
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1 объект найдено
Склад 2 комнатыв Колодищи, Беларусь
Склад 2 комнаты
Колодищи, Беларусь
2 Количество комнат 685 м² 1/1 Этаж
€ 278,910
Продаются 2 складских помещения общей площадью 685 кв.м. Адрес: аг. Колодищи, ул. Интернацио…

Параметры недвижимости в Колодищанский сельский Совет, Беларусь

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