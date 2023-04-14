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Купить производственное здание в Колодищанский сельский Совет, Беларусь

Колодищи
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4 объекта найдено
Производствов Колодищи, Беларусь
Производство
Колодищи, Беларусь
2 211 м²
€ 497,650
Многофунциональные здания  + КПП г. Минск, ул. Танковая, д.10/2 Площади: Здание 1: 422.…
Производствов Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Производство
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
4 000 м²
€ 158,343
Земельный участок для размещения объектов промышленности  Промузел Колодищи Площади:КПП…
Производствов Городище, Беларусь
Производство
Городище, Беларусь
510 м² 1/1 Этаж
Цена по запросу
Продается производственная база, СТО по ремонту строительной техники. В состав комплекса вхо…
Производствов Городище, Беларусь
Производство
Городище, Беларусь
510 м² 1/1 Этаж
Цена по запросу
Продается комплекс СТО с оборудованием и техникой. В состав комплекса входит: Комплекс серв…

Параметры недвижимости в Колодищанский сельский Совет, Беларусь

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