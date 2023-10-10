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Магазины в Колодищи, Беларусь

коммерческая недвижимость
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3 объекта найдено
Магазин с парковкой, с мебелью, с интернетом в Колодищи, Беларусь
Магазин с парковкой, с мебелью, с интернетом
Колодищи, Беларусь
Площадь 55 м²
Этаж 1/1
Продаётся магазин площадью 55 м2 с земельным участком 3,7 соток в аг.Колодищи, ул.Волмянский…
€46,320
Магазин в Колодищи, Беларусь
Магазин
Колодищи, Беларусь
Площадь 141 м²
Этаж 1
Продажа помещения на трассе M-2 возле действующей заправки «Газпромнефть» напротив большого …
€80,350
Магазин с подъездными путями, в оживленном месте в Колодищи, Беларусь
Магазин с подъездными путями, в оживленном месте
Колодищи, Беларусь
Площадь 53 м²
Количество этажей 1
Продажа здания под реконструкцию для строительства многофункционального комплекса, детского …
€79,405
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