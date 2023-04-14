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Купить магазин в Гомель, Беларусь

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5 объектов найдено
Магазинв Гомель, Беларусь
Магазин
Гомель, Беларусь
1 459 м² 2/2 Этаж
€ 226,205
Торговое  помещение  г. Гомель, ул. Царикова, 5А Общая площадь: 1458.8 м2 Покупате…
Магазинв Гомель, Беларусь
Магазин
Гомель, Беларусь
576 м²
€ 465,977
<b> Продажа торгового помещения Адрес: г. Гомель, пр-т Октября, 22А Площадь &ndas…
Магазин 1 комнатав Гомель, Беларусь
Магазин 1 комната
Гомель, Беларусь
1 Количество комнат 47 м² 1/9 Этаж
Цена по запросу
Продаётся изолированное  помещение  по адресу Речицкий проспект, 22А.Помещение нах…
Магазинв Гомель, Беларусь
Магазин
Гомель, Беларусь
231 м² 1 Этаж
€ 1,672
Сдаётся в аренду помещение площадью 231,3м2 в городе Гомеле в центре Новобели…
Магазин 12 комнатв Гомель, Беларусь
Магазин 12 комнат
Гомель, Беларусь
12 Количество комнат 457 м² 11/1 Этаж
€ 171,825
Продается продуктовый магазин. В кап. строении заканчивается реконструкция. Произведена заме…

Параметры недвижимости в Гомель, Беларусь

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