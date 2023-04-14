Купить коммерческую недвижимость в Гомель, Беларусь

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25 объектов найдено
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Производство
Гомель, Беларусь
560 м²
Количество этажей 1
€ 120,000
Прдается мебедьное производство с оборудованием, действующее. Оборудование: кромочная линия,…
Офис 13 комнат
Гомель, Беларусь
13 Количество комнат
576 м²
1/1 Этаж
€ 465,916
Продается здание в Гомеле! Объект представляет собой отдельно стоящее одноэтажное здание общ…
Коммерческая
Гомель, Беларусь
4 517 м²
Количество этажей 3
€ 2,664,672
Здание торговли, склады г. Гомель, ул. Владимирова, 6 Общая площадь: 4 517.4 м2 П…
Магазин
Гомель, Беларусь
1 459 м²
2/2 Этаж
€ 226,205
Торговое помещение г. Гомель, ул. Царикова, 5А Общая площадь: 1458.8 м2 Покупате…
Магазин
Гомель, Беларусь
576 м²
€ 465,977
<b> Продажа торгового помещения Адрес: г. Гомель, пр-т Октября, 22А Площадь &ndas…
Коммерческая
Гомель, Беларусь
1 234 м²
Количество этажей 2
€ 4,524,090
Помещения под офисы, сферу услуг, магазин г. Гомель, ул.Советская, 66А Площадь: …
Производство
Гомель, Беларусь
3 880 м²
€ 591,432
Продажа пищевого производства Адрес: г. Гомель, пр-д Орудийный, 192 к2 Площадь – 3 880…
Коммерческая
Гомель, Беларусь
21 м²
1/1 Этаж
€ 7,691
Продается гараж в самом центре Гомеля недалеко от вокзала по ул. Черняховского, ГСК-3а. Обща…
Магазин 1 комната
Гомель, Беларусь
1 Количество комнат
47 м²
1/9 Этаж
Цена по запросу
Продаётся изолированное помещение по адресу Речицкий проспект, 22А.Помещение нах…
Магазин
Гомель, Беларусь
231 м²
1 Этаж
€ 1,672
Сдаётся в аренду помещение площадью 231,3м2 в городе Гомеле в центре Новобели…
Коммерческая
Гомель, Беларусь
140 м²
1/10 Этаж
€ 89,577
Коммерческая
Гомель, Беларусь
21 м²
1 Этаж
€ 5,610
Офис
Гомель, Беларусь
59 м²
1/4 Этаж
€ 54,289
Оптимальное расположение для бизнеса. Максимальный трафик. Два окна выходят на ул. Крестьянс…
Коммерческая
Гомель, Беларусь
3 025 м²
Количество этажей 3
€ 2,238,725
Продается здание «Парк семейного отдыха» 3025 кв.м. на участке 0,6 Га, Республик…
Офис
Гомель, Беларусь
72 м²
1/2 Этаж
€ 36,193
Магазин 12 комнат
Гомель, Беларусь
12 Количество комнат
457 м²
11/1 Этаж
€ 171,825
Продается продуктовый магазин. В кап. строении заканчивается реконструкция. Произведена заме…
Коммерческая
Гомель, Беларусь
3 025 м²
Количество этажей 2
€ 1,176,263
Продается ТРЦ в центре Гомеля. Удачное расположение гарантирует массовую посещаемость. В ТЦ …
Коммерческая
Гомель, Беларусь
294 м²
1/1 Этаж
€ 135,723
Коммерческая
Гомель, Беларусь
50 м²
Количество этажей 2
€ 8,143
Коммерческая
Гомель, Беларусь
392 м²
€ 153,819
Коммерческая
Гомель, Беларусь
173 м²
1/1 Этаж
€ 172,485
For sale Room, g. Gomel, st. Mazurova, 117-in-house, district Central district from 5 rooms,…
Коммерческая 5 комнат
Гомель, Беларусь
5 Количество комнат
275 м²
1/1 Этаж
€ 90,482
Общество с ограниченной ответственностью «Агентство недвижимости Особый стиль», …
Коммерческая
Гомель, Беларусь
83 м²
Количество этажей 1
€ 37,098
Administrative room on the street. Paris Square from 82.9 to 93.33 m & sup2;, 1st floor. Ad…
Коммерческая
Гомель, Беларусь
29 361 м²
Количество этажей 4
€ 34,380,604
Многофункциональное здание (ТРЦ «СЕКРЕТ») г. Гомель, ул. Гагарина, 65 Общая площ…
Офис
Гомель, Беларусь
9 031 м²
€ 2,437,091
Административно-бытовое помещение (часть АБК) г. Гомель, ул. Ильича, 331-2 Общая площадь:&nb…
Параметры недвижимости в Гомель, Беларусь
с видом на горы
недорогая
элитное
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