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Продажа офисных помещений в Гомель, Беларусь

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4 объекта найдено
Офис 13 комнатв Гомель, Беларусь
Офис 13 комнат
Гомель, Беларусь
13 Количество комнат 576 м² 1/1 Этаж
€ 465,916
Продается здание в Гомеле! Объект представляет собой отдельно стоящее одноэтажное здание общ…
Офисв Гомель, Беларусь
Офис
Гомель, Беларусь
59 м² 1/4 Этаж
€ 54,289
Оптимальное расположение для бизнеса. Максимальный трафик. Два окна выходят на ул. Крестьянс…
Офисв Гомель, Беларусь
Офис
Гомель, Беларусь
72 м² 1/2 Этаж
€ 36,193
Офисв Гомель, Беларусь
Офис
Гомель, Беларусь
9 031 м²
€ 2,437,091
Административно-бытовое помещение (часть АБК) г. Гомель, ул. Ильича, 331-2 Общая площадь:&nb…

Параметры недвижимости в Гомель, Беларусь

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