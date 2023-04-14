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Купить производственное здание в Гомель, Беларусь

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2 объекта найдено
Производствов Гомель, Беларусь
Производство
Гомель, Беларусь
560 м² Количество этажей 1
€ 120,000
Прдается мебедьное производство с оборудованием, действующее. Оборудование: кромочная линия,…
Производствов Гомель, Беларусь
Производство
Гомель, Беларусь
3 880 м²
€ 591,432
Продажа пищевого производства Адрес: г. Гомель, пр-д Орудийный, 192 к2 Площадь – 3 880…

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