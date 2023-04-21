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Магазины в Гомельской области, Беларусь

Гомель
5
Мозырь
1
Магазин В архив
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6 объектов найдено
Магазин в Гомель, Беларусь
Магазин
Гомель, Беларусь
1 459 м² 2/2 Этаж
€ 227,936
Торговое  помещение  г. Гомель, ул. Царикова, 5А Общая площадь: 1458.8 м2 Покупате…
Магазин в Гомель, Беларусь
Магазин
Гомель, Беларусь
576 м²
€ 469,610
<b> Продажа торгового помещения Адрес: г. Гомель, пр-т Октября, 22А Площадь &ndas…
Магазин 1 комната в Гомель, Беларусь
Магазин 1 комната
Гомель, Беларусь
1 Количество комнат 47 м² 1/9 Этаж
Цена по запросу
Продаётся изолированное  помещение  по адресу Речицкий проспект, 22А.Помещение нах…
Магазин в Гомель, Беларусь
Магазин
Гомель, Беларусь
231 м² 1 Этаж
€ 1,685
Сдаётся в аренду помещение площадью 231,3м2 в городе Гомеле в центре Новобели…
Магазин 12 комнат в Гомель, Беларусь
Магазин 12 комнат
Гомель, Беларусь
12 Количество комнат 457 м² 11/1 Этаж
€ 173,140
Продается продуктовый магазин. В кап. строении заканчивается реконструкция. Произведена заме…
Магазин 8 комнат в Мозырь, Беларусь
Магазин 8 комнат
Мозырь, Беларусь
8 Количество комнат 476 м² 1/3 Этаж
€ 118,526
     Продаётся торговое помещение площадью 476,2 м 2 , готовый…
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