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Коммерческая недвижимость в Гомельской области, Беларусь

Гомель
27
Мозырь
4
Добруш
2
Ерёминский сельский Совет
1
Красненский сельский Совет
1
Михалковский сельский Совет
1
Стодоличский сельский Совет
1
Терюхский сельский Совет
1
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39 объектов найдено
Производство в Гомель, Беларусь
Производство
Гомель, Беларусь
560 м² Количество этажей 1
€ 120,000
Прдается мебедьное производство с оборудованием, действующее. Оборудование: кромочная линия,…
Коммерческая 60 комнат в Гомель, Беларусь
Коммерческая 60 комнат
Гомель, Беларусь
60 Количество комнат 3 457 м² 1/5 Этаж
Цена по запросу
Предлагаем  к приобретению строящийся торговый центр в г. Гомель. Готовность 50%. - неп…
Производство 50 комнат в Гомель, Беларусь
Производство 50 комнат
Гомель, Беларусь
50 Количество комнат 2 155 м² 1/4 Этаж
Цена по запросу
Предлагаем  к приобретению земельный участок с незавершенным строением Строительство на…
Офис 13 комнат в Гомель, Беларусь
Офис 13 комнат
Гомель, Беларусь
13 Количество комнат 576 м² 1/1 Этаж
€ 469,610
Продается здание в Гомеле! Объект представляет собой отдельно стоящее одноэтажное здание общ…
Коммерческая в Гомель, Беларусь
Коммерческая
Гомель, Беларусь
4 517 м² Количество этажей 3
€ 2,685,444
Здание торговли, склады  г. Гомель, ул. Владимирова, 6 Общая площадь: 4 517.4 м2 П…
Магазин в Гомель, Беларусь
Магазин
Гомель, Беларусь
1 459 м² 2/2 Этаж
€ 227,936
Торговое  помещение  г. Гомель, ул. Царикова, 5А Общая площадь: 1458.8 м2 Покупате…
Магазин в Гомель, Беларусь
Магазин
Гомель, Беларусь
576 м²
€ 469,610
<b> Продажа торгового помещения Адрес: г. Гомель, пр-т Октября, 22А Площадь &ndas…
Коммерческая в Гомель, Беларусь
Коммерческая
Гомель, Беларусь
1 234 м² Количество этажей 2
€ 4,558,710
Помещения под офисы, сферу услуг, магазин  г. Гомель, ул.Советская, 66А Площадь:  …
Производство в Гомель, Беларусь
Производство
Гомель, Беларусь
3 880 м²
€ 596,043
Продажа пищевого производства Адрес: г. Гомель, пр-д Орудийный, 192 к2 Площадь – 3 880…
Склад 7 комнат в Гребени, Беларусь
Склад 7 комнат
Гребени, Беларусь
7 Количество комнат 258 м² 1/1 Этаж
€ 18,144
Коммерческая в Гомель, Беларусь
Коммерческая
Гомель, Беларусь
21 м² 1/1 Этаж
€ 7,750
Продается гараж в самом центре Гомеля недалеко от вокзала по ул. Черняховского, ГСК-3а. Обща…
Магазин 1 комната в Гомель, Беларусь
Магазин 1 комната
Гомель, Беларусь
1 Количество комнат 47 м² 1/9 Этаж
Цена по запросу
Продаётся изолированное  помещение  по адресу Речицкий проспект, 22А.Помещение нах…
Магазин в Гомель, Беларусь
Магазин
Гомель, Беларусь
231 м² 1 Этаж
€ 1,685
Сдаётся в аренду помещение площадью 231,3м2 в городе Гомеле в центре Новобели…
Коммерческая в Мозырь, Беларусь
Коммерческая
Мозырь, Беларусь
523 м² 1/1 Этаж
€ 182
Коммерческая в Гомель, Беларусь
Коммерческая
Гомель, Беларусь
140 м² 1/10 Этаж
€ 90,262
Коммерческая в Гомель, Беларусь
Коммерческая
Гомель, Беларусь
21 м² 1 Этаж
€ 5,653
Офис в Гомель, Беларусь
Офис
Гомель, Беларусь
59 м² 1/4 Этаж
€ 54,705
Оптимальное расположение для бизнеса. Максимальный трафик. Два окна выходят на ул. Крестьянс…
Производство в Добруш, Беларусь
Производство
Добруш, Беларусь
59 м² 1/1 Этаж
€ 118,526
Производственный корпус. Площадь земельного участка : 85.13 соток Комплекс состоит из трех с…
Коммерческая в Гомель, Беларусь
Коммерческая
Гомель, Беларусь
3 025 м² Количество этажей 3
€ 2,255,856
Продается здание «Парк семейного отдыха» 3025 кв.м. на участке 0,6 Га, Республик…
Производство в Новая Мильча, Беларусь
Производство
Новая Мильча, Беларусь
2 374 м² 1/1 Этаж
Цена по запросу
Продажа производственного комплекса по дерево обработке. Общая площадь помещений 2370 м.кв. …
Производство в Рудня, Беларусь
Производство
Рудня, Беларусь
459 м²
€ 108,497
Производство в Ерёмино, Беларусь
Производство
Ерёмино, Беларусь
411 м² Количество этажей 1
€ 173,231
Офис в Гомель, Беларусь
Офис
Гомель, Беларусь
72 м² 1/2 Этаж
€ 36,470
Магазин 12 комнат в Гомель, Беларусь
Магазин 12 комнат
Гомель, Беларусь
12 Количество комнат 457 м² 11/1 Этаж
€ 173,140
Продается продуктовый магазин. В кап. строении заканчивается реконструкция. Произведена заме…
Коммерческая в Гомель, Беларусь
Коммерческая
Гомель, Беларусь
3 025 м² Количество этажей 2
€ 1,185,265
Продается ТРЦ в центре Гомеля. Удачное расположение гарантирует массовую посещаемость. В ТЦ …
Коммерческая в Гомель, Беларусь
Коммерческая
Гомель, Беларусь
294 м² 1/1 Этаж
€ 136,761
Коммерческая в Мозырь, Беларусь
Коммерческая
Мозырь, Беларусь
191 м² 4/4 Этаж
€ 36,470
Коммерческая в Гомель, Беларусь
Коммерческая
Гомель, Беларусь
50 м² Количество этажей 2
€ 8,206
Коммерческая в Гомель, Беларусь
Коммерческая
Гомель, Беларусь
392 м²
€ 154,996
Магазин 8 комнат в Мозырь, Беларусь
Магазин 8 комнат
Мозырь, Беларусь
8 Количество комнат 476 м² 1/3 Этаж
€ 118,526
     Продаётся торговое помещение площадью 476,2 м 2 , готовый…
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