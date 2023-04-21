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Производственные здания в Гомельской области, Беларусь

Гомель
3
Добруш
1
Ерёминский сельский Совет
1
Красненский сельский Совет
1
Михалковский сельский Совет
1
Чёнковский сельский Совет
1
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8 объектов найдено
Производство в Гомель, Беларусь
Производство
Гомель, Беларусь
560 м² Количество этажей 1
€ 120,000
Прдается мебедьное производство с оборудованием, действующее. Оборудование: кромочная линия,…
Производство 50 комнат в Гомель, Беларусь
Производство 50 комнат
Гомель, Беларусь
50 Количество комнат 2 155 м² 1/4 Этаж
Цена по запросу
Предлагаем  к приобретению земельный участок с незавершенным строением Строительство на…
Производство в Гомель, Беларусь
Производство
Гомель, Беларусь
3 880 м²
€ 596,043
Продажа пищевого производства Адрес: г. Гомель, пр-д Орудийный, 192 к2 Площадь – 3 880…
Производство в Добруш, Беларусь
Производство
Добруш, Беларусь
59 м² 1/1 Этаж
€ 118,526
Производственный корпус. Площадь земельного участка : 85.13 соток Комплекс состоит из трех с…
Производство в Новая Мильча, Беларусь
Производство
Новая Мильча, Беларусь
2 374 м² 1/1 Этаж
Цена по запросу
Продажа производственного комплекса по дерево обработке. Общая площадь помещений 2370 м.кв. …
Производство в Рудня, Беларусь
Производство
Рудня, Беларусь
459 м²
€ 108,497
Производство в Ерёмино, Беларусь
Производство
Ерёмино, Беларусь
411 м² Количество этажей 1
€ 173,231
Производство в Чёнки, Беларусь
Производство
Чёнки, Беларусь
810 м² 1 Этаж
€ 141,320
Продается арочный навес для ремонта техники (ангар) п. Ченки. Площадь ангара 810 м2 с 8-мью …
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