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Производственные здания в Дзержинск, Беларусь

коммерческая недвижимость
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2 объекта найдено
Производство с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом в Дзержинск, Беларусь
Производство с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом
Дзержинск, Беларусь
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
 Joiner workshop with an area of 350 m2. The brick building was built in 1982, reconstructed…
€160,404
Производство с мебелью, с подъездными путями, с отдельным входом в Дзержинск, Беларусь
Производство с мебелью, с подъездными путями, с отдельным входом
Дзержинск, Беларусь
Площадь 623 м²
Количество этажей 1
Продаётся изолированное помещение. Назначение-Производственное помещение, наименование-Произ…
€367,985
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