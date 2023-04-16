Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Минская область
  4. Дзержинский район
  5. Дзержинск

Купить коммерческую недвижимость в Дзержинск, Беларусь

7 объектов найдено
Коммерческая 2 комнатыв Дзержинск, Беларусь
Коммерческая 2 комнаты
Дзержинск, Беларусь
2 Количество комнат 47 м² 1/5 Этаж
€ 34,227
Продаётся нежилое помещение в г. Дзержинске на ул. Радужная д.17/6 Помещение находится на пе…
Коммерческаяв Дзержинск, Беларусь
Коммерческая
Дзержинск, Беларусь
350 м² Количество этажей 1
€ 153,119
 Joiner workshop with an area of 350 m2. The brick building was built in 1982, reconstr…
Коммерческаяв Дзержинск, Беларусь
Коммерческая
Дзержинск, Беларусь
1 305 м²
€ 153,119
Всего 130 долл за м 2 от всех строений! Всего строений 1305 м2 из них  433.2 кв.м &ndas…
Ресторан, кафев Дзержинск, Беларусь
Ресторан, кафе
Дзержинск, Беларусь
801 м² 3/6 Этаж
€ 139,608
Коммерческаяв Дзержинск, Беларусь
Коммерческая
Дзержинск, Беларусь
3 149 м² Количество этажей 6
€ 1,531,187
          Продаётся действующее торгово-административное здание в г…
Коммерческаяв Дзержинск, Беларусь
Коммерческая
Дзержинск, Беларусь
623 м² Количество этажей 1
€ 351,272
Продаётся изолированное помещение. Назначение-Производственное помещение, наименование-Произ…
Офис 14 комнатв Дзержинск, Беларусь
Офис 14 комнат
Дзержинск, Беларусь
14 Количество комнат 286 м² 2/2 Этаж
€ 171,133
2-х этажное административное здание с отличный ремонтом. Целевое назначение: офисное зд…
Realting.com
Перейти