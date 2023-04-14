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Купить ресторан в Дзержинский район, Беларусь

Дзержинск
1
Ресторан, кафе В архив
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1 объект найдено
Ресторан, кафев Дзержинск, Беларусь
Ресторан, кафе
Дзержинск, Беларусь
801 м² 3/6 Этаж
€ 140,247

Параметры недвижимости в Дзержинский район, Беларусь

недорогая
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