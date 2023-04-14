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Купить производственное здание в Дзержинский район, Беларусь

Добринёвский сельский Совет
1
Негорельский сельский Совет
1
Станьковский сельский Совет
1
Производство В архив
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3 объекта найдено
Производствов Негорельский сельский Совет, Беларусь
Производство
Негорельский сельский Совет, Беларусь
1 847 м²
€ 22,620
Продажа Производство/склад. Адрес: Минская обл., Дзержинский р-н, Негорельский с/с, около де…
Производство 1 комнатав Станьково, Беларусь
Производство 1 комната
Станьково, Беларусь
1 Количество комнат 987 м² 1/2 Этаж
€ 176,440
Продажа производственно – складского комплекса в д. Станьково.   На огороженной т…
Производство 15 комнатв Томковичи, Беларусь
Производство 15 комнат
Томковичи, Беларусь
15 Количество комнат 1 194 м² 1/1 Этаж
€ 108,578
Готовый бизнес, приносящий доход! Продаётся производственно-складская база д.Томковичи , 26,…

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