Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Минская область
  4. Червенский район
  5. Складские помещения

Купить склад в Червенский район, Беларусь

Руднянский сельский Совет
1
Червень
1
Склад В архив
Очистить
2 объекта найдено
Складв Червень, Беларусь
Склад
Червень, Беларусь
600 м² 1/1 Этаж
€ 62,773
Продается здание склада 1300 м кв., состоящее из двух помещений 600 и 700 м кв. для размещен…
Складв Руднянский сельский Совет, Беларусь
Склад
Руднянский сельский Совет, Беларусь
541 м² Количество этажей 1
€ 53,136
40 км от Минска:                     …

Параметры недвижимости в Червенский район, Беларусь

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти