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Купить производственное здание в Червенский район, Беларусь

Червенский сельский Совет
1
Производство В архив
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1 объект найдено
Производствов Хвойники, Беларусь
Производство
Хвойники, Беларусь
3 322 м² 1/1 Этаж
€ 1,350,926
Продается производственно - складское здание с административно-бытовым корпусом  общей …

Параметры недвижимости в Червенский район, Беларусь

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