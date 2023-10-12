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Склады в Брестский район, Беларусь

коммерческая недвижимость
18
производственные здания
7
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3 объекта найдено
Склад в Тельмы 1, Беларусь
Склад
Тельмы 1, Беларусь
Площадь 354 м²
Этаж 1
Продается незавершенное законсервированное капитальное строение под складское помещение в Бр…
€43,771
Склад в Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Склад
Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Этаж 1/1
Транспортно - логистический комплекс в собственность в ближайшем пригороде Бреста (р - н д. …
€461,247
Склад в Медно, Беларусь
Склад
Медно, Беларусь
Площадь 9 м²
Лот 6215. В продаже склад ГСМ, расположенный в аг. Медно. Фундамент - бетон, стены - ж/б пан…
€6,589
Realting.com
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