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Магазины в Брестский район, Беларусь

коммерческая недвижимость
20
производственные здания
6
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2 объекта найдено
Магазин в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Магазин
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 203 м²
Этаж 1/1
Здание нежилое (назначение - здание специализированное для бытового обслуживания населения) …
€10,430
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Магазин в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Магазин
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 116 м²
Этаж 1
Здание нежилое (наименование - магазин) общей площадью 116,2 кв.м в д. Велюнь Брестского рай…
€4,988
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