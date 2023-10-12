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Производственные здания в Брестский район, Беларусь

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7 объектов найдено
Производство в Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Производство
Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 1 286 м²
Этаж 1/1
Продается логистический центр 2023 г.п. в Брестском р-не (Каменецкое направление) общей площ…
Цена по запросу
Производство 9 комнат с интернетом, с подъездными путями, в частном секторе в Тюхиничи, Беларусь
Производство 9 комнат с интернетом, с подъездными путями, в частном секторе
Тюхиничи, Беларусь
Комнаты 9
Площадь 176 м²
Этаж 1/1
Продам Производственную базу с административным зданием в д. Тюхиничи, ул. Лесная, Брестског…
€136,491
Производство в Клейники, Беларусь
Производство
Клейники, Беларусь
Площадь 199 м²
Этаж 1
ЛОТ 3449 Производственное помещение готовое к эксплуатации. Месторасположение хорошо подходи…
€178,851
Производство в Медно, Беларусь
Производство
Медно, Беларусь
Этаж 1/1
Земельный участок площадью 0,1016 га с расположенным на нём строением площадью 9,3 кв.м (наз…
€5,177
Производство в Знаменка, Беларусь
Производство
Знаменка, Беларусь
Этаж 1/1
Производственно - складское здание с офисным блоком в собственность в аг. Страдечь Брестског…
€46,125
Производство в Тюхиничи, Беларусь
Производство
Тюхиничи, Беларусь
Количество этажей 2
Многофункциональное здание в собственность в д.Ковердяки Брестского района общей площадью 26…
€155,318
Производство с отдельным входом в Каменица Жировецкая, Беларусь
Производство с отдельным входом
Каменица Жировецкая, Беларусь
Площадь 105 м²
Этаж 1
€47,066
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