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Купить магазин в Боровляны, Беларусь

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3 объекта найдено
Магазинв Боровляны, Беларусь
Магазин
Боровляны, Беларусь
66 м² 2 Этаж
€ 58,990
Административно-торговые помещения  г. Боровляны, ул. Березовая Роща, 108  Общии п…
Магазин 1 комнатав Боровляны, Беларусь
Магазин 1 комната
Боровляны, Беларусь
1 Количество комнат 34 м² 2/4 Этаж
€ 34,223
Административно-торговое помещение 34,2м.кв. на втором этаже в ТРЦ "Перекрёсток" в…
Магазин 1 комнатав Боровляны, Беларусь
Магазин 1 комната
Боровляны, Беларусь
1 Количество комнат 34 м² 3/4 Этаж
€ 30,711
Административно-торговое помещение 34,1м.кв. на третьем этаже в ТРЦ "Перекрёсток" …
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