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Купить склад в Барановичи, Беларусь

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1 объект найдено
Складв Барановичи, Беларусь
Склад
Барановичи, Беларусь
1 805 м²
€ 146,996
Здание складов, хранилищ, баз торговых, МТС г. Барановичи, ул. Маяковского, 97 Общая площадь…

Параметры недвижимости в Барановичи, Беларусь

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