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Беларусь
Брестская область
Барановичи
Купить коммерческую недвижимость в Барановичи, Беларусь
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15 объектов найдено
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Производство
Барановичи, Беларусь
2 023 м²
€ 153,819
Продажа. Производство + склад Адрес: г. Барановичи, Вильчковского 214 Б Площадь - 2023,4 м2 …
Магазин
Барановичи, Беларусь
750 м²
€ 848,267
Продажа Статус объекта. Продажа магазина Адрес: Брестская область, г. Барановичи, ул. Домейк…
Офис
Барановичи, Беларусь
64 м²
1/5 Этаж
€ 38,907
3-комнатная квартира для бизнеса по ул. Гагарина! * Площадь: общая – 64,3 кв.м., жилая…
Магазин
Барановичи, Беларусь
11 м²
2/4 Этаж
€ 9,953
Продается административно-торговое помещение, площадь 11 м.кв., в торговом здании с высокой …
Магазин
Барановичи, Беларусь
29 м²
1/5 Этаж
Цена по запросу
В продаже административно - торговое помещение в Военном городке общей площадью 29,2 кв.м.&n…
Офис 3 комнаты
Барановичи, Беларусь
3 Количество комнат
45 м²
1/1 Этаж
€ 25,335
2-комнатная квартира в центре города. * Площадь: общая – 44,8 кв.м., жилая – 32,…
Коммерческая 6 комнат
Барановичи, Беларусь
6 Количество комнат
10 м²
€ 3,415
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Пр…
Магазин 3 комнаты
Барановичи, Беларусь
3 Количество комнат
36 м²
2/2 Этаж
€ 19,906
Помещение 95,2 кв.м., которое расположено на ул. Чернышевского ! * Площадь: общая – 95…
Магазин 6 комнат
Барановичи, Беларусь
6 Количество комнат
16 м²
1/1 Этаж
€ 64,520
Помещение 392,6 кв.м., которое расположено по Слонимскому шоссе ! * Площадь: общая – 3…
Офис 4 комнаты
Барановичи, Беларусь
4 Количество комнат
113 м²
2/2 Этаж
Цена по запросу
Помещение 112 кв.м. по ул. Ленина ! * 2 эт./ 2-эт. кирпичного дома; * Площадь: общая –…
Коммерческая
Барановичи, Беларусь
5 м²
Количество этажей 5
€ 723,854
Маяк – это многофункциональный административно-торговый центр. На нижних этажах распол…
Магазин 5 комнат
Барановичи, Беларусь
5 Количество комнат
352 м²
3/4 Этаж
€ 99,530
Продается торговое помещение по адресу: РБ, Брестская обл., г. Барановичи, ул.Тельмана 64; 3…
Коммерческая
Барановичи, Беларусь
9 м²
Цена по запросу
ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ФИНАНСОВЫХ ИНВЕСТИЦИЙ, ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА!!! В центре город…
Склад
Барановичи, Беларусь
1 805 м²
€ 146,996
Здание складов, хранилищ, баз торговых, МТС г. Барановичи, ул. Маяковского, 97 Общая площадь…
Коммерческая
Барановичи, Беларусь
1 445 м²
€ 1,243,636
Здание торговли г. Барановичи, ул. Кирова, 102 Общая площадь: 1 445.3 м2 Зем. участок:&…
Параметры недвижимости в Барановичи, Беларусь
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