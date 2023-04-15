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Купить магазин в Барановичи, Беларусь

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6 объектов найдено
Магазинв Барановичи, Беларусь
Магазин
Барановичи, Беларусь
750 м²
€ 848,267
Продажа Статус объекта. Продажа магазина Адрес: Брестская область, г. Барановичи, ул. Домейк…
Магазинв Барановичи, Беларусь
Магазин
Барановичи, Беларусь
11 м² 2/4 Этаж
€ 9,953
Продается административно-торговое помещение, площадь 11 м.кв., в торговом здании с высокой …
Магазинв Барановичи, Беларусь
Магазин
Барановичи, Беларусь
29 м² 1/5 Этаж
Цена по запросу
В продаже административно - торговое помещение в Военном городке общей площадью 29,2 кв.м.&n…
Магазин 3 комнатыв Барановичи, Беларусь
Магазин 3 комнаты
Барановичи, Беларусь
3 Количество комнат 36 м² 2/2 Этаж
€ 19,906
Помещение 95,2 кв.м., которое расположено на ул. Чернышевского ! * Площадь: общая – 95…
Магазин 6 комнатв Барановичи, Беларусь
Магазин 6 комнат
Барановичи, Беларусь
6 Количество комнат 16 м² 1/1 Этаж
€ 64,520
Помещение 392,6 кв.м., которое расположено по Слонимскому шоссе ! * Площадь: общая – 3…
Магазин 5 комнатв Барановичи, Беларусь
Магазин 5 комнат
Барановичи, Беларусь
5 Количество комнат 352 м² 3/4 Этаж
€ 99,530
Продается торговое помещение по адресу: РБ, Брестская обл., г. Барановичи, ул.Тельмана 64; 3…

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