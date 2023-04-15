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Продажа офисных помещений в Барановичи, Беларусь

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3 объекта найдено
Офисв Барановичи, Беларусь
Офис
Барановичи, Беларусь
64 м² 1/5 Этаж
€ 38,907
3-комнатная квартира для бизнеса по ул. Гагарина! * Площадь: общая – 64,3 кв.м., жилая…
Офис 3 комнатыв Барановичи, Беларусь
Офис 3 комнаты
Барановичи, Беларусь
3 Количество комнат 45 м² 1/1 Этаж
€ 25,335
2-комнатная квартира в центре города. * Площадь: общая – 44,8 кв.м., жилая – 32,…
Офис 4 комнатыв Барановичи, Беларусь
Офис 4 комнаты
Барановичи, Беларусь
4 Количество комнат 113 м² 2/2 Этаж
Цена по запросу
Помещение 112 кв.м. по ул. Ленина ! * 2 эт./ 2-эт. кирпичного дома; * Площадь: общая –…

Параметры недвижимости в Барановичи, Беларусь

недорогая
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