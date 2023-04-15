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Купить производственное здание в Барановичи, Беларусь

Производство В архив
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1 объект найдено
Производствов Барановичи, Беларусь
Производство
Барановичи, Беларусь
2 023 м²
€ 153,819
Продажа. Производство + склад Адрес: г. Барановичи, Вильчковского 214 Б Площадь - 2023,4 м2 …

Параметры недвижимости в Барановичи, Беларусь

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