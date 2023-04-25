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Магазины в Осиповичи, Беларусь

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2 объекта найдено
Магазин 1 комната в Осиповичи, Беларусь
Магазин 1 комната
Осиповичи, Беларусь
1 Количество комнат 62 м² 1/1 Этаж
€ 45,218
Торговый павильон расположен на привокзальной площади железнодорожного и автовокзала г. Осип…
Магазин 1 комната в Осиповичи, Беларусь
Магазин 1 комната
Осиповичи, Беларусь
1 Количество комнат 34 м² 1/1 Этаж
€ 22,609
Продаётся торговый павильон. расположенный в районе ФОК "Мускул", район БАМ в г. О…
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