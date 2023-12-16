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Коммерческая недвижимость в Осиповичи, Беларусь

3 объекта найдено
Склад 1 комната с подъездными путями, с отдельным входом, в частном секторе в Осиповичи, Беларусь
Склад 1 комната с подъездными путями, с отдельным входом, в частном секторе
Осиповичи, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 502 м²
Этаж 1/1
Продаётся кирпичное здание складского помещения в 100 км от Минска в г. Осиповичи общей площ…
€22,762
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Магазин 1 комната с парковкой, с кондиционером, с интернетом в Осиповичи, Беларусь
Магазин 1 комната с парковкой, с кондиционером, с интернетом
Осиповичи, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 1/1
Торговый павильон расположен на привокзальной площади железнодорожного и автовокзала г. Осип…
€45,525
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Магазин 1 комната с парковкой, с интернетом, с подъездными путями в Осиповичи, Беларусь
Магазин 1 комната с парковкой, с интернетом, с подъездными путями
Осиповичи, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 1/1
Продаётся торговый павильон. расположенный в районе ФОК "Мускул", район БАМ в г. Осиповичи. …
€22,762
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