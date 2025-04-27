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Жильё в Provincia de Valparaiso, Чили

Вальпараисо
5
5 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Вальпараисо, Чили
Квартира 2 спальни
Вальпараисо, Чили
Количество спален 2
Площадь 54 м²
Двухкомнатные апартаменты с потрясающим видом на океан. Идеальное расположение комплекса: В…
$200,000
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Квартира 3 спальни в Вальпараисо, Чили
Квартира 3 спальни
Вальпараисо, Чили
Количество спален 3
Площадь 197 м²
Элитный проект со сдачей на конец 2025 года. Половина дома уже построена. Идеальное располо…
$603,000
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Квартира 1 спальня в Вальпараисо, Чили
Квартира 1 спальня
Вальпараисо, Чили
Количество спален 1
Площадь 46 м²
PROJECT CONCON PLAZA Проект со сдачей на вторую половину 2024 года. Самый перспективный ра…
$140,000
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Квартира 1 спальня в Вальпараисо, Чили
Квартира 1 спальня
Вальпараисо, Чили
Количество спален 1
Площадь 160 м²
Апартаменты  с 5 комнатами, панорамным видом на парк. Инфраструктура комплекса:  бассей…
$510,000
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Квартира 2 спальни в Вальпараисо, Чили
Квартира 2 спальни
Вальпараисо, Чили
Количество спален 2
Площадь 66 м²
PROJECT GRANADILLA Проект со сдачей на конец 2026 года. Уникальное расположение: Винья Дел…
$186,500
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