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Жильё в Concon, Чили

дома
3
4 объекта найдено
Таунхаус в Concon, Чили
Таунхаус
Concon, Чили
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 137 м²
Проект Townhouses Montemar представляет собой перспективную инвестиционную возможность в нед…
$482,135
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Пентхаус в Concon, Чили
Пентхаус
Concon, Чили
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Количество этажей 5
Пентхаус Mar del Este предлагает вам насладиться роскошью каждого пространства, воплощенного…
$204,500
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Вилла в Concon, Чили
Вилла
Concon, Чили
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Этаж 1/2
Этот проект создан для семей, желающих наслаждаться спокойствием и комфортом в тихом и благо…
$476,000
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Таунхаус в Concon, Чили
Таунхаус
Concon, Чили
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 167 м²
Количество этажей 3
Эксклюзивный Кондоминиум Alto Montemar с контролируемым доступом и камерами наблюдения по пе…
$531,000
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